Русе открива винената есен с второто издание на Urban Wine Fest и селекция от над 40 български вина

На 2 и 3 октомври пл. „Свобода" в Русе ще бъде домакин на второто издание на винения фестивал „Urban Wine Fest – Ruse" 2026. Събитието дава официален старт на месеца, посветен на българското вино и Международния ден на мавруда /26 октомври/, като инициативата е на Българската асоциация на винените професионалисти /БАВП/ и е част от поредица фестивали и мероприятия в цялата страна, посветени на българското вино. Фестивалът се реализира с подкрепата на Министерството на туризма и Министерство на земеделието и храните в партньорство с Община Русе, съобщиха от общината.

СНИМКА: Община Русе

Посетителите ще имат възможност да открият своето „послание в бутилка" чрез внимателно подбрана селекция от над 40 български вина от малки производители от 15 местни сорта. На специалния винен бар утвърдени професионалисти ще представят по независим и достъпен начин както добре познати вкусове, така и по-малко популярни местни сортове.

СНИМКА: Община Русе

Градска кулинария и богата музикална програма ще допълнят преживяването. Посетителите на фестивала ще могат да опитат вкусно кулинарно разнообразие, представено от популярни шеф готвачи и фермерски производители – „Violi Fasta Pasta", „Sushi Bar Русе", „SkaraVana Foods", „Мезета „Вълкови", „Еленски балканджии", „Кооператив „Знам какво ям".

За доброто настроение на присъстващите организаторите са подготвили разнообразна музикална програма.

В петък /2 октомври/ в 17 ч. DJ Groovy George ще вдигне градуса на настроението на сцената до Съдебната палата. От 18 ч. ще се състои официалното откриване на фестивала, след което русенци и гости на града ще се насадят на концерта на група „Локдаун парти бенд". Афтърпартито ще бъде от 21 ч., когато зад пулта отново ще застане DJ Groovy George.

Музикалната програма в събота /3 октомври/ ще започне в 17 ч. с изпълнения на Биг бенд Русе. От 18:30 до 20:30 настроението ще подгрява DJ Groovy George, а в 20:30 ч. на сцената ще се качи популярната поп-рок група „Мери Бойс Бенд".

СНИМКА: Община Русе

В духа на споделените преживявания програмата включва още тематични работилници и игри, представени от екипа на „Wine Advеntures" и с оригинален акцент към виненото богатство на България и Румъния. Предвидени са два майсторски класа. Първият ще се проведе в петък от 16 ч. и ще бъде посветен изцяло на винените региони в България и местните сортове. В събота от 14 ч. ще представи „Виното без граници" и ще направи интересна съпоставка с румънски вина. Гост-лектори от Румъния ще бъдат Корина Бианка /винен експерт/ и Юлия Баховски /журналист и Посланик на мавруда/. И в двата основна тема ще бъде защо произхода на виното има значение, но и как ни обединява.

Фестивалът е с вход свободен, консумацията на храна и напитки, майсторски класове и работилниците се заплащат на място. Събитието е предназначено за лица над 18 години, като организаторите апелират за умерена и отговорна консумация.

Официални спонсори на проявата са минерална вода „Devin" и „MOTO - PFOHE".