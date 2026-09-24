Мъжете със 147,48 евро по-високи пенсии от жените, а при военните разликата е 248 евро

147,48 евро вече е разликата между пенсиите на мъжете и жените. През септември средната лична пенсия на мъжете е 591,71 евро, докато пенсионерките са с 444,23 евро. Разликата е нараснала с 7,48 евро, или с около 5,34% спрямо 2025 г, показва онлайн статистиката на Националния осигурителен институт (НОИ).

Най-голяма е разликата между двата пола при военните и полицаите - 248,37 евро. Мъжете под пагон вземат средно 1044,92 евро, а жените - 796,55 евро. Най-малката пък е при инвалидните пенсии - 35,19 евро.

Най-голяма е разликата в Стара Загора - 214,93 евро. Там мъжете получават средна пенсия от 667,12 евро, а жените - 452,19 евро. Следва Перник с разлика от 213,39 евро и Бургас с 205,48 евро.

Най-малка е разликата в Силистра - едва 64,83 евро. Там средната пенсия на мъжете е 449,19 евро, а на жените е 384,36 евро, показва разреза по области в онлайн справката на НОИ.

Ако направим разбивка по възраст ще видим, че най-голямата разлика е възрастните над 80 години. Тук ножицата е 227,23 евро. На второ място са 55–59-годишните - 225,42 евро. До 44 години разлика почти липсва, като това е единиствената група, където женската пенсия дори е с 1,25 евро по-висока.