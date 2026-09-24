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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23614774 www.24chasa.bg

Статуи украсявали улиците и площадите на Перперикон

Ненко Станев

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Каменни фрагменти от скулптури, датирани между III и VI век, доказват за първи път, че площадите и храмовете на Перперикон са били украсени със статуи в цял ръст. Находките са открити през последните дни при разкопките около мавзолеите на скалния град.
„На пръв поглед тези находки не са представителни, но зад тях се крие нещо изключително важно. Бих казал – епохално за Перперикон", коментира археологът проф. Николай Овчаров.
От едната скулптура са запазени част от гръдния кош, рамото и вдигната нагоре ръка. Според археолозите без съмнение става дума за мъжка фигура, върху която личат и гънки от дреха. Другата е много по-силно разрушена и вероятно е изобразявала едро животно, като една от възможностите е да е било лъв.
Към находките се прибавя и каменен постамент, открит още миналата година. Тогава археолозите не са имали доказателства, че върху него действително е стояла статуя.
„Работим в един планински град, в който архитектурата е доста сурова. Това тя да е била разнообразена със статуарна пластика не беше невъзможно, но трябваше да го докажем. Ето го доказателството", посочи Овчаров.
Не може да се установи точно къде са стояли скулптурите, тъй като в по-късни времена са били разбити. Части от тях може да са използвани повторно за строителство или да са били унищожени при християнизацията на града.
Статуите са изработени от местен камък и вероятно от местни майстори в характерния за Перперикон вариант на римското провинциално изкуство. Подобен почерк археолозите вече са установили при откритите колони, капители и корнизи.
Според Овчаров находките показват, че жителите на античния Перперикон са се стремели да придадат на планинския град блясъка на големите римски центрове в равнината.

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