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Шофьор с почти 3.5 промила открадна кола и се блъсна, друг на 16 г. потроши себе си и спътник

Дима Максимова

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Полиция Снимка: Дима Максимова

Водач, употребил солидно количество алкохол, е причинил катастрофира с открадната кола. Вчера около 17,30 ч. в полицейското управление в Горна Оряховица е получен сигнал за пътния инцидент в село Стрелец, който се разминал само с материални щети. Изпратеният на адреса полицейски екип е установил блъснатата кола, управлявана от 46-годишен местен жител. Изяснено е, че водачът противозаконно е отнел лекия автомобил от собственика му. Той е изпробван за употреба на алкохол, апаратът е отчел 3,43 промила. Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР.

Работата по образуваното досъдебно производство продължава.

Неправоспособен и пиян 16-годишен пък е катастрофирал миналата нощ, около 02,30 ч., в с. Страхилово. Тийнейджърът от село Асеново и 20-годишният му спътник са с фрактури. Двамата са тествани за употреба на алкохол, уредът и на двамата е отчел положителни резултати. Пробите за наркотични вещества са отрицателни. Двамата са дали кръвни проби за химичен анализ. Автомобилът е иззет.

Двамата след преглед са освободени за домашно лечение. Причините за произшествието са в процес на изясняване. По случая е започнато досъдебно производство.

Полиция

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