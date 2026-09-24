Стабилно е състоянието на жената, транспортирана с хеликоптер до болницата в Сливен

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Стабилно е състоянието на 51-годишната жена, която вчера пострада при катастрофата на изхода на Котел към Омуртаг, съобщиха днес от болница "Д-р Иван Селимински" в Сливен. Жената бе докарана в болницата с въздушна линейка - хеликоптер, и настанена в отделението по реанимация със съчетана травма, мозъчен кръвоизлив и счупен таз.

При катастрофата загинаха двама души - мъж и жена.

През изтеклото денонощие спешна помощ в болницата са потърсили 91 души, от които са хоспитализирани 50. Извършени са 11 операции и 5 раждания.