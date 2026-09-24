Уличиха 77-годишна търновка в кражба на 240 евро от забравено в аптека портмоне

Полицаите във Велико Търново разкриха кражба на портмоне с пари и документи. На 31 август тази година жител на областния град е потърсил съдействие в полицейското управление Той обяснил, че същия ден е забравил портмонето си в аптека, върнал се да си го потърси, но не го намерил.

От извършената проверка е установено, че същия ден портфейлът е намерен с всичките документи в него и върнат на собственика, но парите в размер на 240 евро, липсвали.

В хода на разследването е изяснено, че съпричастна към извършеното е 77-годишна жена от Велико Търново, неизвестна до момента на полицията. Материалите по случая ще бъдат докладвани в прокуратурата.