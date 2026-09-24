Велислава Делчева: 35% повече жалби, свързани с проблеми с водоснабдяването

35% повече жалби, свързани с проблеми с водоснабдяването, са подадени към омбудсмана през тази година. Това съобщи по БНТ омбудсманът Велислава Делчева.

Тя коментира проблема с вододнабдяването в части от село Рибарица.

"Не приемам такива доводи, че достъпът до питейна вода зависи от времето, от дъжда и други такива обстоятелства, които ние не можем да контролираме. И всъщност това е частен случай, но той в момента даде цялата палитра от проблеми, които имат всички граждани, които се обръщат към омбудсмана. Въпреки че тази година нямаше такива големи кризи, както миналата година в Плевен, трябва да ви кажа, че през тази година 35% повече жалби имаме, свързани с проблеми с водоснабдяването. И в Балчик имаме проблеми, в община Балчик, ето сега тук в Рибарица. Има общини и градове, които имат дългогодишни проблеми с водоснабдяването. И всички знаем, че проблемите са едни и същи. Всички знаем, че мрежата е остаряла и трябва да се оправи. Всички знаем, че координацията между институциите, имам предвид местната власт, заедно с ВиК операторите, трябва много по-добре да се взаимодействат. ВиК операторите също трябва да положат много и допълнителни усилия, за да започнат да предоставят по-добра и по-качествена услуга на гражданите, за да не бъдем свидетели на такива репортажи в 21-ви век. За мене това е недопустимо."

Освен да даде гласност на проблемите с водоснабдяването, омбудсманът настоява за законови промени.

"Няколко неща вече сме направили и това всъщност институцията на омбудсмана и преди аз да заема този пост го прави постоянно. Защото, както казах, проблемът не е от тази година, той е от десетилетия. И със съжаление, нещата са на няколко нива. Първо законодателно и след това става въпрос за контрол от страна на държавата. И когато говорим за законодателно, веднага обръщам внимание, че още от миналата година говорим за нов закон за ВиК, който така и в стария парламент не успява да влезе. Надявам се в новия парламент да намерят време този закон да влезе, защото ето такива недоволни граждани най-малкото имат право на неустойки и на някакви компенсации за това, че не се изпълняват елементарни правила, които вече са залегнали в законодателството. Трябва в рамките на информацията, която получават, да е навреме за такива аварийни спирания на водата. Получаваме от граждани сигнали, че те не са информирани навреме за това, че ще има спиране на водата. Или информацията, която виждат на страниците на ВиК операторите, не е актуална. Или единия ден виждат крайния срок, на другия ден отварят страниците и се оказва, че крайният срок всъщност е удължен. Друго нещо, което така общини и ВиК операторите си опитват малко да прехвърлят отговорностите, е когато има такива спирания на вода, трябва да се осигури алтернативно водоснабдяване по различни начини. Сега в едни общини кметът не може, от другата община, ВиК, казват: „Не, това не е наша отговорност". И в един момент се оказва, че в населените места няма дори една обикновена водоноска, която гражданите да могат да използват тогава, когато има нужда. В този смисъл не само законово трябва да се уредят тези неща, има и подзаконова уредба, която да много ясно да разпише тези правила и кметовете и, ако обичат, ВиК операторите да вземат да си понесат отговорностите в този смисъл."

Трябва да се засили и контролът от страна на ВиК операторите, подчерта Делчева.

"Веднага давам пример със "Софийска вода", която, разбирам, че в услуга на гражданите даде възможност за самоотчет в рамките на 7 дни. Само че ето тук останалите граждани така се жалят и бунтуват, защото по никакъв начин не може да се гарантира, че вие, когато подавате самоотчет, подавате верните цифри. И в момента по никакъв начин, ако например не направите снимка на водомера, не може да се контролира дали това е така. Много хора не дават достъп до апартаментите, т.н. не може да се направи отчет. В доста случаи няма представител на етажната собственост, когато се отчита общият водомер, което е една друга доста голяма тема. Хората много се оплакват от това, че общата вода, хайде да кажа така, на жилищата, се разпределя неравномерно и неправилно. Хората, които са изрядни, които дават достъп до апартамента, които са се отчели правилно, в един момент се оказва, че плащат за сметка на тези, които всъщност са неизрядни. Така че ВиК операторите в тази връзка трябва да помислят как да променят тези правила. Моето становище и предложение към министъра на регионалното развитие е точно в този смисъл."

Омбудсманът настоя гражданите да получат компенсации за продължителните аварии на „Топлофикация София".

Стотици жалби са постъпили в институцията на омбудсмана през последния месец заради продължителни прекъсвания на топлоподаването в София. Причината са аварийни ремонти, които в някои райони продължават значително повече от предвидения 48-часов срок.

По думите на омбудсмана проблеми има в райони като „Младост", „Изток" и „Дружба 2", където ремонтите оставят домакинства без топла вода в началото на отоплителния сезон.

„Да, сега през последния месец получихме стотици жалби в тази връзка, защото извън плановите ремонти, които бяха през лятото, изведнъж се появиха аварийни ремонти", посочи омбудсманът.

Тя подчерта, че дори при аварийни ремонти трябва да се спазват сроковете за възстановяване на топлоподаването.

„По план график те трябва да се приключат в 48 часа, обаче в един момент се оказва, че ремонтите в „Младост", в „Изток", не се приключват за 48 часа", заяви омбудсманът.

Според нея гражданите имат основание да поискат компенсации, когато сроковете не са спазени.

„В този случай, към момента, те трябва да искат компенсации и аз наистина ми се иска и КЕВР, които отговарят за контрола, да насочат своето внимание към момента към „Топлофикация", да проверят готовността на „Топлофикация" в София да посрещне новия зимен сезон, защото виждаме, че нещата се повтарят от миналото лято", каза омбудсманът.

Възможно е компенсациите да бъдат поискани както индивидуално, така и чрез общ иск. Според омбудсмана обаче „Топлофикация София" трябва сама да предприеме действия, без гражданите да бъдат принудени да настояват за обезщетения.

„Това, което на мен вече ми се иска и така отправям като предложение, е всъщност „Топлофикация" сама, без да се налага хората да си искат компенсации, да предоставят тези компенсации по какъвто и да било начин", заяви тя.

Сред възможностите е следващата сметка за топлинна енергия да бъде намалена или да бъде избран друг подход, който да компенсира засегнатите домакинства.