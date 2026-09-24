Вложиха 2.5 млн. евро в нов асфалт на 7 села в Свищовско

С инвестиция на стойност 2.5 млн. евро община Свищов обнови част от уличната мрежа в 7 от населените си места. Приключиха дейностите по основния ремонт на улици в селата Българско Сливово, Вардим, Драгомирово, Козловец, Овча могила, Ореш и Царевец,. Новият асфалт е по инвестиционната програма за общински проекти. За ремонта на улиците в селата бе сключено споразумение с МРРБ на стойност до 2 500 000 евро,. През 2025 г. беше възстановена 17 915 кв. м асфалтовата настилка на улици в Българско Сливово, Вардим и Козловец. През настоящата година дейностите обхванаха постепенно и останалите населени места, като е подновена и асфалтирана пътната мрежа на общо 86 633 кв.м площ.

Подобрената инфраструктура е стъпка в преодоляване на дисбаланса между града и по-малките населени места. Благодарение на добрата проектна готовност и активния диалог с МРРБ, общината успя да защити това сериозно финансиране и да осигури удобна жизнената среда и безопасност във всяко едно населено място от общината.

Община Свищов има пълна проектна готовност, на стойност 2 млн. евро и за останалите населени места, и град Свищов. Ако има воля от страна на правителството, дейностите по обновяване на уличната мрежа на територията на общината ще продължат, информират от местната управа.