"Спаси София" против вдигането на тарифите на такситата от Нова година

"Спаси София" ще гласува "против" увеличението на максималната и минималната дневна и нощма тарифа на такситата в столицата от 1 януари догодина. Освен това от партията са сезирали Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита на потребители и националния омбудсман. Това обявиха на брифинг преди началото на сесията на Столичния общински съвет общинските съветници от "Спаси София" Гергин Борисов и Христо Копаранов.

Днес СОС трябва да разгледа предложение за увеличение на тарифите на такситата с малко над 5%.

"Всички таксиметрови компании в София в момента возят на цени, близки до минималните тарифи. Те могат сами да си увеличат цените, а не политически орган като СОС да прави това. Няма никакво основание за изменение на тарифите в момента. Това уж е частен сектор, който трябва сам да си определя цените, а в момента се прехвърля отговорността за това към СОС", обясни Борисов.

Копаранов добави, че се надяват на бърза реакция от компетентните органи и обясни, че по закон всяко увеличение на цените трябва да се доказва с икономическа обосновка.

Освен това от "Спаси София" настояват депутатите да не приемат законопроекта, който предвижда, когато такситата возят клиенти да могат да се движат в бус лентите.