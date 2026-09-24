Кандев с повече последователи от Гюров, Йотова и Костадинов във фейсбук

Най-харесвани в социалната мрежа са Радостин Василев и Иван Христанов
Месец преди президентските избори на 25 октомври кандидатите вече водят битка и за вниманието на избирателите в социалните мрежи.
Най-голяма фейсбук аудитория сред шестимата кандидати в нашата извадка има лидерът на МЕЧ Радостин Василев – около 308 хил. последователи. След него се нарежда бившият служебен министър на земеделието и храните Иван Христанов със 171 хил.
Любопитна разлика в последователите се вижда при Андрей Гюров и кандидатът му за вице Георги Кандев.
Кандев е с около 90 хил. последователи, докато Гюров има около 78 хил. Така кандидатът за вицепрезидент изпреварва своя партньор в президентската двойка с приблизително 12 хил. последователи.
Президентът Илияна Йотова е с около 72 хил. последователи, докато лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов има около 57 хил.
Общо 27 кандидатпрезидентски двойки ще се явят на изборите на 25 октомври.