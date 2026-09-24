Кметът на Русе Пенчо Милков беше сред официалните гости на приема по повод националния празник на Китай

С официален прием беше отбелязана 77-ата годишнина от основаването на Китайската народна република и 77 години от установяването на дипломатически отношения между България и Китай. Сред гостите на организираното от посолството на КНР събитие в София беше кметът на община Русе Пенчо Милков.

Домакин на тържеството беше Н. Пр. Дай Цинли, извънреден и пълномощен посланик на Китайската народна република в България, съобщиха от община Русе.

Кметът на община Русе поздрави дипломата по повод националния празник и отправи пожелания за благополучие и просперитет към китайския народ. В разговора си с нея той подчерта значението на дългогодишните отношения между България и Китай и изрази увереност, че традиционно добрите връзки могат да бъдат надграждани чрез конкретни партньорства и инициативи на местно ниво.

СНИМКА: Община Русе

Участието на Пенчо Милков в приема е част от последователния диалог на Община Русе с китайски институции, организации и представители на бизнеса. През последните години той обхваща различни направления – икономика, образование, технологии, култура, спорт и туризъм, като създава предпоставки за нови връзки между институциите, бизнеса и академичните среди и за развитие на бъдещи форми на сътрудничество.

В състава на русенската делегация беше и изпълнителният директор на Русенската търговско-индустриална камара Милен Добрев. Участието на представители на местната власт и бизнеса е част от усилията за представяне на икономическия и инвестиционния потенциал на Русе и за установяване на нови контакти с китайски партньори.

СНИМКА: Община Русе

Официалният прием събра представители на дипломатическия корпус, държавни и местни институции, бизнеса, академичните среди и организации, работещи за развитието на отношенията между България и Китай.