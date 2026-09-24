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Йотова се срещна с генералния секретар на Международната организация на Франкофонията

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СНИМКА: Прессекретариат на президентството

В рамките на участието си в Общото събрание на ООН президентът Илияна Йотова се срещна с генералния секретар на Международната организация на Франкофонията Луиз Мушикивабо, съобщиха от прессекретариата на президентството. 

На срещата беше обсъден предстоящият избор на генерален секретар, както и планираната среща на върха на Франкофонията, която ще се проведе в Камбоджа. Йотова и Мушикивабо бяха категорични, че повече от всякога са актуални посланията на Франкофонията – мир, сигурност, свобода, равноправие, толерантност.

СНИМКА: Прессекретариат на президентството

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