Жена от с. Бачево даде 5350 евро на мним борсов посредник, за да спечели от инвестиции. В сряда жителка на разложкото село е съобщила в районното управление за измамата. Обяснила, че от неустановена дата през месец август до момента е била въведена в заблуждение от лице, представило се по телефона за борсов посредник. Той й обещал да спечели пари от инвестиции на стоковата борса, ако предаде на части определена сума. До момента жената е предала 5250 евро, но се усетила, че е измамена.

По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава