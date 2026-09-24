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Жена от с. Бачево даде 5350 евро на мним борсов посредник, за да спечели от инвестиции

Тони Маскръчка

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Полиция Снимка: Дима Максимова

Жена от с. Бачево даде 5350 евро на мним борсов посредник, за да спечели от инвестиции. В сряда жителка на разложкото село е съобщила в районното управление за измамата. Обяснила, че от неустановена дата през месец август до момента е била въведена в заблуждение от лице, представило се по телефона за борсов посредник. Той й обещал да спечели пари от инвестиции на стоковата борса, ако предаде на части определена сума.  До момента жената е предала 5250 евро, но се усетила, че е измамена.

По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава

Полиция

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