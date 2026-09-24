До 10 г. затвор и 40,5 млн. евро глоба за нарушаване на санкциите на ЕС

До 10 години затвор и глоби до 40,5 млн. евро ще са наказанията за нарушаване на ограничителните мерки на Европейския съюз. Това прие парламентът с промени в Наказаталения кодекс на първо четене със 183 гласа "За", 10 гласа "против" от "Възраждане" и без "въздържали се". Законопроектът е внесен от Министерския съвет и прилага евродиректива, чийто срок за въвеждане е изтекъл на 20 май 2025 г. и Европейската комисия е образувала наказателна процедура срещу България.

Нарушаването на ограничителните мерки на ЕС вече ще се счита за тежко престъпление. Най-солената санкция от 40,5 млн. евро ще се налага на фирма, използвана за нарушението на санкциите от организирана престъпна група.

До 10 години затвор може да се присъдят на човек, който има информация, но не я предостави на държавата, за замразени активи на стойнст над 10 хил. евро, или ако помогне на санкциониран да влезе в България.

С промените се създава нова глава в Наказателния кодекс "Престъпления против ограничителните мерки на Европейския съюз". Тя криминализира нарушенията на ограничителните мерки на ЕС като например замразяването на финансови активи, забраните за сключване и финансирането или приемане на депозити от санкциовирани лица.

Ограничителните мерки са основен инструмент за утвърждаване на общата външна политика и политиката на сигурност на ЕС. С приемането на промените в НК ще стане незаконно у нас нарушаването на приетите от съюза 21 пакета санкции срещу Русия заради войната в Украйна.