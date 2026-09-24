Пиян шофьор се блъсна в стълбище на къща в Борино, двама са пострадали

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

37-годишен шофьор се блъсна в стълбище на къща в село Борино след употреба на алкохол. При сблъсъка водачът и спътникът му са пострадали леко. На двамата е оказана медицинска помощ.

Сред обитателите на къщата няма пострадали. Те обаче са били уплашени от силния трясък, тъй като инцидентът е станал след полунощ.

По данни на полицията водачът е загубил контрол над автомобила преди удара. По превозното средство са нанесени сериозни материални щети.

При извършената проверка за употреба на алкохол техническото средство е отчело 1,71 промила в издишания въздух.

Шофьорът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.