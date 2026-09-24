Задържаха 50-годишен, отглеждал 40 растения канабис в Банкя

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50-годишен мъж е обвинен и задържан, след като бил засечен да отглежда 40 растения канабис и да държи над 200 грама марихуана, съобщиха от Софийската районна прокуратура.

Събраните до момента доказателства сочат, че за времето от неустановена дата до 22 септември 2026 г. Д.С. е отглеждал растенията в гориста местност в землището на местността Криво Падине, община Банкя, област София. Той е правил това в нарушение на установените в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите правила.

При разследването е установено още, че мъжът държал 200 грама канабис в къща. В апартамент в София пък са открити още 5,2 грама марихуана. За наркотичните вещества Д.С. не е имал надлежно разрешително по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпления по чл. 354в, ал. 1, пр. 2 от Наказателния кодекс и по чл. 354а, ал. 3, пр. 2, т. 1, пр. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК. За тях законът предвижда наказание „лишаване от свобода".

Д.С. вече е осъждан за идентично деяние. С постановление на прокурор той е задържан за срок до 72 часа.

Предстои Софийската районна прокуратура да внесе в Софийския районен съд искане за определяне на мярка „задържане под стража" спрямо обвиняемия.