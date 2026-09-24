Скални катерачи от страната се събраха на второто издание на фестивала "Тетевен катери"

Около 200 участници от цялата страна се включиха във второто издание на фестивала "Тетевен катери", посветен на скалното катерене, планината и активния начин на живот. Тетевен бе домакин на спортната проява от 18 до 20 септември, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

В продължение на три дни на участниците бе предложена богата програма, съчетаваща скално катерене, практически занимания, лекции, филмови прожекции, дискусии, йога, срещи с представители на катерачната общност и музикални събития. Инициативата е организирана от CliffRise, с фокус върху развитието на катерачните райони, създаването и поддържането на маршрути, безопасността и отговорното отношение към природата.

По време на официалната част кметът на Община Тетевен - д-р Мадлена Бояджиева, поздрави участниците, организаторите и гостите на фестивала, като изрази удовлетворение, че Тетевен се утвърждава като естествено място за провеждането на подобни инициативи.

Програмата на "Тетевен катери 2026" включи катерене по естествените скали около Тетевен, като специален акцент бяха и новите маршрути в района. Преди фестивала бяха екипирани близо 50 нови маршрута с различна трудност, което допълнително разширява възможностите за катерачи в района.

Сред интересните моменти в програмата бяха презентацията "Геология за катерачи" със Стефан Велев, прожекцията на документалния филм "The Future of Climbing", последвана от дискусия за настоящето и бъдещето на катеренето.

Участниците имаха възможност да се включат и в практически занимания, сред които уъркшоп "Как се прави маршрут" с Бойко Лалов и Алекс Янев и обучение "Елементи за самоспасяване при спортно катерене" с Иво Нинов. Бойко и Алекс представиха и презентацията "Долината и Отвъд", в която разказаха за долината "Крива Козница" където са новите маршрутите, както и за бъдещите планове за развитие на района.

Община Тетевен подкрепя инициативи, които допринасят за популяризирането на природните дадености на района, насърчават активния начин на живот и привличат гости от страната и чужбина. "Тетевен катери 2026" още веднъж показа, че Тетевен има потенциал да бъде разпознаваем център за катерене, планински спортове и приключенски туризъм.