18 г. затвор за петричанин, убил с 35 удара с ловен нож и вилица приятеля на бившата си

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18 години „лишаване от свобода" получи 57-годишен мъж от Петрич за убийство на свой съгражданин, извършено по особено мъчителен начин и с особена жестокост.

Окръжният съд в Благоевград призна за виновен 57-годишния Николай Панайотов за смъртта на 48-годишния Тихомир Л.

В хода на разследването е установено, че подсъдимият няколко години живеел на семейни начала с Д.П. В средата на м. ноември 2024 г. двамата се разделили.

Вечерта на 29.11.2024 г. подсъдимият посетил заведение в гр. Петрич, където консумирал алкохол. Същата вечер, в телефонен разговор, той разбрал от бившата си приятелка и неговия колега Тихомир Л., че двамата имат връзка. Между двамата мъже възникнало напрежение, породено от размяна на обидни реплики, отправени взаимни закани, както и от проявена агресия.

Николай отишъл до дома си, взел нож и тръгнал към дома на Тихомир. Пристигайки, той установил там бившата си приятелка. Нахвърлил се върху Тихомир и му нанесъл силни удари в лицето. Жената се опитала да го спре, но той успял да отбие ударите й.

Схватката между двамата мъже продължила. Подсъдимият нанесъл на Тихомир множество ожесточени удари с ръце, крака, нож и вилица в областта на лицето и тялото, въпреки виковете му от болка. Последният удар с нож бил във врата му, след което си тръгнал.

Пристигналият на място медицински екип констатирал смъртта на Тихомир.

Изготвената по делото съдебномедицинска експертиза сочи, че дълбокото прободно - порезно нараняване на шията е довело до смъртния изход, като допълнителен фактор са били кръвозагубата и останалите наранявания.

Убийството е извършено по особено мъчителен начин за убития, с оглед нанасянето на над 35 удара по тялото на пострадалия, както и факта, че през цялото време той е бил в съзнание, възприемал е случващото се и е изпитвал значителни болки и страдания. Подсъдимият е проявил изключителна ярост, ожесточеност и отмъстителност при нанасянето на ударите. Обстоятелствата са приети от съда като характеризиращи деянието като извършено с особена жестокост.

С присъдата Окръжен съд – Благоевград наложи на Николай П. наказание „лишаване от свобода" за срок от 18 години при строг режим на изтърпяване.

Съдебният акт подлежи на обжалване и протест пред Софийския апелативен съд в законоустановения срок.





