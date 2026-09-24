Асен Василев: Ако вдигаме данъчните оценки на имотите да променим формирането на такса смет

Промяна при формирането на такса смет, ако бъдат въведени по-високи данъчни оценки на имотите поиска лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев. На брифинг в парламента той де факто даде частична подкрепа по плана на правителството за вдигане на данъчните оценки на имотите. Василев напомни, че през 2023 г. като финансов министър е внесъл подобно предложение по искане на НСОРБ.

"Ако се вдигат оценките, да се намалят ставките, за да не се лъжем през ниски оценки. Вдигането на данъчната оценка има отражение и към такса смет", обясни той. Депутатът припомни, че вече е предлагал таксата да се определя на база на това кой колко замърсява - колко човка живеят в даден имот. "Това задължително трябва да бъде разкачено (обвързването на такса смет с данъчната оценка на имота - б.р.) , вдигането на данъчната оценка ще вдигне такса смет без тези хора да са почнали да замърсяват повече, настоя той.

Василев видя "разумна стъпка" в намеренията на правителството за ограничаване на хазарта. В сряда премиерът Румен Радев направи заявка, че с кабинета възнамеряват да пресекат рекламата на залози.

"В голямата си част текстовете са работещи, но има дребни пропуски", коментира Василев на брифинг в Народното събрание. Той даде и примери какво трябва да бъде прецизирано. Депутатът отбеляза, че в измененията са изпуснати пунктовете за залози.

Изключение за реклама има за спортни зали и стадиони, което според Василев е нормално, но към тях били добавени и спортните съоръжения. "Всяка площадка с фитнес на открито може да се ползва като спортно съоръжение", вметна той и настоя това да отпадне. Василев поиска и увеличение на глобите, както и да се развие дефиницията за "търговска марка", за да се включат и такива, наподобяващи тези на хазартните фирми. Свързването с НАП е на ниво зала, а не на ниво машина, което оставя възможност за злоупотреби, добави лидерът на ПП.

За ограничаването на онлайн заложите той даде пример САЩ, където се работи с банките и издателите на кредитни карти, за да може залози да се правят само при лицензирани онлайн оператори.

Василев одобрява и намеренията за вдигане на прага за регистрация по ДДС. Според него това е смислена мярка. Той напомни, че подобен ход бе приет през 2024 г. и влезе в бюджета на 2025 г., но след това бе отменен.

"Само не знам защо не се отива на максималния праг от 85 хил. евро , а е с праг от 75 хил. не виждам логично обяснение", каза той. Ако текстът дойде в този вид в парламента, ПП ще поискат прагът да е от 85 хил. евро.

Няма проблем и за налагането на данък свръхпечалба, но обикновено като започнел да се налага консистентно, печалбите започвали "да изчезват" - фирмите си намирали начини. Затова е нужно много стриктно законодателство, свързано с трансграничното ценообразуване, с допълнителните разходи...

"Такъв тип мерки звучат добре, но не винаги работят добре. Трябва да видим конкретните текстове, за да видим дали реално ще напълним хазната, или ще намерим работа на няколко счетоводни кантори", каза бившият финансов министър.

По-високият акциз за мощните автомобили също би могъл да срещне подкрепата му, но електрическите автомобили например трябва да бъдат извадени от тази мярка., както и да се внимава дали хората няма да се опитат да го заобиколят с регистрация на колите извън България.

Василев се оплака, че е отпаднало планираното за днес редовно заседание на правната комисия в парламента, а тя е трябвало да разгледа предложението им за промени в Закона за "Държавен вестник". Партията иска мотивите и помилванията от президентската институция да бъдат публикувани и оповестявани публично. Затова ПП започва да събира подписи за извънредно заседание на комисията, чакали да получат всички мотиви и експертизи да дойдат от президентството в секретното деловодство.