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Не пуснаха на свобода 16-годишната, обвинена за убийството на Младежкия хълм, може да въздейства на свидетелите

Никола Михайлов

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Снимка: Никола Михайлов

Постоянно обжалват мерките и делото е перманентно в съда, не мога да се запозная с експертизата, коментира адвокатът на близките на Георги Димитър Марковски

Апелативният съд в Пловдив отказа да пусне от ареста 16-годишното момиче, обвинено в убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив. Девойката обжалва решението на окръжните магистрати, които потвърдиха мярката ѝ, но не пожъна успех.

Съдия Михаела Буюклиева отсече, че съществува реална опасност, ако бъде пусната на свобода, тийнейджърката да въздейства на свидетелите, включително чрез социалните мрежи. "Изцяло споделяме извода, че продължава да е налице обосновано предположение за вина. Касае се за тежко умишлено престъпление, за което се предвижда наказание лишаване от свобода", каза председателката на състава.

По думите ѝ е налице изключителност на случая, която налага мярка за неотклонение задържане под стража. Решението на Апелативния съд е окончателно.

Пред съдебната зала по случайност се озова и адвокатът на близките на Георги Кузев Димитър Марковски. Той отказа да коментира решението, тъй като не се е запознал с мотивите, но резултатът го кара да мисли, че съдът много внимателно, анализирайки доказателствата по делото, отчитайки тежестта и характера на повдигнатото обвинение, закономерно е потвърдил мярката.

"Според мен освобождаването на който и да е от извършителите на това изключително тежко престъпление би било скандално. Толкова рано, при положение че има да се събират основни доказателства, промяна на мярката за неотклонение би било крайно незаконосъобразно", каза Марковски.

Той не знае дали експертизата на Георги е готова или не. "Не съм се запознал физически с нея. Постоянно се обжалва мярката за неотклонение и делото перманентно е в съда", обясни Марковски. По думите му близките на Георги Кузев се чувстват ужасно, като сестра му е съсипана. Двамата са израснали заедно, след като мълния убила родителите им.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Съдията докладчик Михаела Буюклиева (в средата)
Съдията докладчик Михаела Буюклиева (в средата)
Съдията докладчик Михаела Буюклиева (в средата)

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