С официална церемония посрещат Румен Радев във Варшава

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Министър-председателят Румен Радев е на официално посещение в Република Полша днес. Във Варшава премиерът ще бъде посрещнат с официална церемония в сградата на Министерския съвет, след което ще проведе среща с полския си колега Доналд Туск.

Двамата премиери ще обсъдят възможностите за задълбочаване на двустранните отношения, както и теми от европейския дневен ред. След разговорите Радев и Туск ще дадат съвместна пресконференция за представителите на медиите, информираха от МС.

В рамките на визитата Радев ще поднесе венец на Паметника на Незнайния воин във Варшава.

Водената от премиера официална делегация включва вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и министъра на отбраната Димитър Стоянов.