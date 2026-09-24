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58-годишен мъж пострада при пожар, изпепелил гараж в Ловеч

Росица Христова

[email protected]

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58-годишен мъж пострада при пожар, изпепелил гараж в Ловеч Снимката е илюстративна

Пламъци изпепелиха гараж в ловешкия кв. „Продимчец" тази нощ, а при пожара е пострадал 58-годишен мъж. Сигналът е подаден в 2,48 часа в РСПБЗН–Ловеч.

На място веднага е изпратен екип на пожарната, който е извършил гасителни действия. Огънят е унищожил покривна конструкция с площ около 100 кв. м, както и мотоциклет, бяла и черна техника, хидравличен крик, преса, мотокултиватор, автоподемник и резачка.

Пламъците са изпепелили още 7 моторни електрически агрегата, 80 кв. м поликарбонат, 8 автомобилни гуми, 12 кв. м термопанели и ръчни инструменти.

Пожарникарите са успели да спасят покривна конструкция с площ около 90 кв. м.

По първоначални данни вероятната причина за пожара е късо съединение.

58-годишен мъж пострада при пожар, изпепелил гараж в Ловеч Снимката е илюстративна

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