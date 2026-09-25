Tilburg University, в който се обучават над 19 хил. души, организира присъствена презентация за кандидат-студенти. Регистрирайте се и научете повече за събитието.

Нидерландия се превръща в една от най-предпочитаните образователни дестинации за българските младежи. Само за последната година броят на чуждестранните студенти там надхвърля 115 хиляди, а България вече е сред топ 10 от страните по записали се.

Сред най-реномираните университети, които привличат интереса на кандидатите, е Tilburg University – изследователски университет с международна репутация. На 1 октомври от 18:30 ч. в хотел „Маринела“ София, зала „Витоша“, представител на университета ще проведе среща с български кандидат-студенти. Участието е безплатно, след регистрация.

Кога: 1 октомври от 18:30 ч. в хотел „Маринела“ София

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Какво ще научат участниците?

Какви бакалавърски и магистърски програми на английски език предлага университетът;

Как протича кандидатстването и какви са изискванията;

Какви стипендии и финансови възможности има;

Какъв е животът в Нидерландия и какво предлага град Тилбург.

Защо именно Tilburg University?

Tilburg University е оценяван като лидер в обучението по икономика, бизнес науки и право в Европа и е един от най-предпочитаните университети сред студентите.

Топ 3 в Нидерландия по Economics & Econometrics (QS by Subject 2025)

по & Econometrics (QS by Subject 2025) №2 в Нидерландия по Finance (Shanghai Global Ranking of Academic Subjects)

по (Shanghai Global Ranking of Academic Subjects) #35 в света по право (Times Higher Education 2026)

по (Times Higher Education 2026) Top-50 в света по Business & Economics (Times Higher Education 2026)

5 дисциплини в световния Top-100 (QS World University Rankings by Subject 2026): Psychology (#66), Economics & Econometrics (#76), Accounting & Finance (#77), Marketing (#65), Philosophy (#51-100)

(QS World University Rankings by Subject 2026): Psychology (#66), Economics & Econometrics (#76), Accounting & Finance (#77), Marketing (#65), Philosophy (#51-100) 7 магистърски програми на английски език са отличени като "най-добрите в областта" (Keuzegids Masters 2026)

на английски език са отличени като (Keuzegids Masters 2026) Университетът предлага разнообразие от бакалавърски програми на английски език. Най-предпочитаните сред кандидат-студентите са: Global Law, Economics, Psychology, International Business Administration, Entrepreneurship and Business Innovation, Data Science, Human Resources и др.

На магистърско ниво студентите могат да избират сред повече от 50 програми в области като: Икономика и мениджмънт, Право, Публична администрация, Социални и поведенчески науки, Комуникации, Обработка на данни и др.

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# Живот в истински студентски град! Тилбург е седмият по големина град в Нидерландия. Един от всеки седем души в Тилбург е студент, така че студентският живот е от съществено значение за случващото се в града, а той определено има какво да предложи на всеки. Процъфтяваща култура, кафенета и ресторанти, спорт, художествени и филмови програми, музикални фестивали от световна класа и страхотно съвременно изкуство. Всеки учащ може се присъедини и към една от многото учебни или студентски организации.

# Компактен зелен кампус с отлични съоръжения – така най-кратко може да се опише университетската среда на Tilburg University. Базата на учебното заведение се намира точно до голям парк и предлага всички модерни съоръжения, от които се нуждаете, на пешеходно разстояние.

За да научите повече за висшето образование в Нидерландия и предимствата на обучението в Tilburg University, заповядайте на предстоящата присъствена среща с представител на университета!

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