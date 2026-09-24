Мъж удари болничен портиер в Шумен, после го хванаха да кара с 1,45 промила

50-годишен шуменец е задържан, след като беше хванат да шофира с 1,45 промила алкохол, а при проверката полицаите установили, че час по-рано е нанесъл удари на 61-годишен портиер в болницата в Шумен.

Малко след 8:00 часа в сряда в двора на болничното заведение полицаи извършили проверка на лек автомобил „Мерцедес А-140" с шуменска регистрация, управляван от 50-годишния мъж. При тест с дрегер са отчетени 1,45 промила алкохол в издишания въздух, информираха от полицията.

В хода на проверката служителите на реда изяснили, че шуменецът е съпричастен и към друго деяние. Час по-рано той нанесъл удари с юмрук на 61-годишен мъж от Шумен, който работел като портиер в болничното заведение и по това време изпълнявал служебните си задължения. За случая е образувана проверка за нанесената лека телесна повреда, като материалите са приобщени към образуваното досъдебно производство.

50-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен. По случая е образувано досъдебно производство.