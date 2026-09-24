ГЕРБ са възмутени от въвеждането на данък свръхпечалба, бил санкция за успешния бизнес

Освен процедура по свръхдефицит, която това правителство доведе, имаме и свръхданъци, които правителството ни предлага, заяви Теменужка Петкова

Остри критики срещу намеренията на правителството за данъчни изменения отправи зам.-председателката на бюджетната комисия в парламента Теменужка Петкова от ГЕРБ.

Бившата финансова министърка подчерта, че от партията са притеснения за последствията, с които ще сблъска бизнеса. "Като дясна, консервативна народна партия, ключово място за нас заема частната инициатива, развитието на бизнеса. Той е този, който генерира БВП създава блага и работни места", започна тя. Петова акцентира на вчерашната презентация, с която правителството обяви намерението си да въведе данък свръхпечалба от 55%. Това щяло да засегне поредица икономически сектори, които генерират приходи и работни места. На практика той е санкция за тези, които работят, предприели са мерки за оптимизация и реализират печалба, възмути се депутатката.

"Правителството казва: ще санкционираме всеки, който се развива добре и реализира високи печалби. Това е много сериозен удар върху българския бизнес и лош сигнал към инвеститорите", каза Петкова като смъмри правилтеството и за липса на предвидимост.

"Увеличаването на данъчната оценка на сградите е стъпка, която ще доведе до увеличение на данъка, който българските граждани ще плащат", продължи тя с критиките. И подчерта, че идеята е за поетапно увеличение като в края на третата година данъкът върху сградите ще е удвоен.

Във въвеждането на акциз върху автомобилите с голяма мощност тя видя намерение да се вземе от най-богатите и да се даде на бедните, но потърпевши от тази мярка ще са и хората с електрически автомобили, тези, за които дадохме преференции и които са и приоритет за ЕС, защото това е екологично чист транспорт.

"В Закона за публичните финанси се правят много странни промени. Наред с няколко изменения, продиктувани от европейски директиви, се премахват текстове, които правителството на Румен Радев грубо наруши с бюджета за 2026 и текстове, които ние обжалваме пред КС. Съществени части, които нарушиха, просто ги премахват. Има текст - има проблем, няма тест - няма проблем, явно това е мото на "Прогресивна България", заяви Петкова.

ГЕРБ подкрепят данъчните облекчения за родителите, това било дясна мярка, давала се подкрепа чрез данъците, а не просто да се увеличават разходи.

"Освен процедура по свръхдефицит, която това правителство доведе, имаме и свръхданъци, които правителството ни предлага. Когато ГЕРБ се върне в властта, а това ще стане, всички тези несправедливи данъци ще бъдат отменени", закани се тя.

Измененията за забрана на рекламата на хазарт били крачка в правилната посока, но трябва да се обърне внимание на евентуалните рискове голяма част от този бизнес да отиде в сивия сектор. Трябва да се подходи много внимателно, каза бившата министърка.