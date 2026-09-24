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Полицаи от Раковски заловиха двама серийни крадци на коне

24 часа Пловдив онлайн

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Коне Снимка: Pixabay

Задигнали 4 кобили от 15 септември досега

Полицаи от Раковски заловиха двама серийни крадци на коне, съобщават от МВР. Младежите, които са на по около 20 години, са с криминалистични регистрации и осъждани. Според събраните доказателства обекти на техните посегателства станали четири кобили, които отнели от стопаните им в периода от 15 септември насам. Документирането на случаите продължава, изяснява се съпричастността на задържаните и към други подобни кражби в региона.

Непълнолетен пък е задържан за кражба на велосипед в Пловдив. По следите на тийнейджъра влезли служители от Четвърто РУ, след като в събота вечерта той отнел чуждото превозно средство, оставено незаключено и без надзор в квартал „Капана". Вчера извършителят бил отведен в полицейския арест, а работата по образуваното досъдебно производство продължава.

Коне Снимка: Pixabay

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