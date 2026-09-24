Искат задържане под стража за българин, издирван в Гърция за грабеж и тежка телесна повреда

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23-годишен българин, издирван в Гърция за участие в организирана престъпна група, тежка телесна повреда и организиран или въоръжен грабеж, е задържан в Кюстендил. Окръжна прокуратура – Кюстендил внесе днес, 24 септември, в съда искане В.М. да бъде оставен в ареста с мярка за неотклонение „задържане под стража". Срещу него е издадена Европейска заповед за арест от гръцките власти с цел арест и предаване на Гърция.

Преписката е образувана на основание материали, получени от Дирекция „Международно оперативно сътрудничество" на МВР. Европейската заповед за арест е издадена от Апелативна прокуратура – Тракия, Гърция, въз основа на заповед за арест на следовател в град Кавала във връзка с провеждано разследване, съобщават от следствието.

В.М. е издирван за участие в организирана престъпна група, причиняване на тежка телесна повреда и организиран или въоръжен грабеж.

Посочените деяния представляват тежки престъпления по смисъла на гръцкото законодателство, за които е предвидено наказание доживотен затвор. Те съставляват престъпления и по българския Наказателен кодекс, като за тях се предвижда наказание лишаване от свобода.

С постановление на Окръжна прокуратура – Кюстендил В.М. е задържан за срок до 72 часа на основание Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест.

Предстои произнасянето на съда по внесеното от прокуратурата искане за определяне на мярка за неотклонение.