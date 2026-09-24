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На първо четене: Нарушенията на ограничителните мерки на ЕС стават престъпления

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Министърът на правосъдието Николай Найденов

„Активното и реално участие на Република България в ефективното прилагане на ограничителните мерки на ЕС са основен инструмент за утвърждаване на целите на общата външна политика и политика на сигурност, които са сред основните политики и цели на Съюза. Част от тези цели са също и върховенството на закона, защитата на правата на човека и принципите на международното право и опазването на мира, предотвратяването на конфликти и укрепването на международната сигурност“, обяви министърът на правосъдието Николай Найденов в парламента.

Министърът представи за първо четене проект за промени в Наказателния кодекс (НК), които предвиждат нарушенията и заобикалянето на ограничителните мерки на ЕС да станат престъпления, включително и тежки престъпления. Освен с лишаване от свобода, те ще се наказват и със сериозни глоби, както и с възможност за лишаване от права.

Със 183 гласа „за“ и 10 „против“ законопроектът бе приет на първо четене.  Гласуваните на първо четене промени предвиждат създаване на нова глава в Наказателния кодекс „Престъпления против ограничителните мерки на Европейския съюз“.

Министърът на правосъдието Николай Найденов
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