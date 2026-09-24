Финални пледоарии по делото за убийството на Евгения, открита в куфар край Перник

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Върховният касационен съд заседава по делото за убийството на 33-годишната Евгения Владимирова.

Тялото на младата жена беше намерено преди пет години в куфар във водоем край Перник. Подсъдими за смъртта ѝ са съпругът ѝ и неговият баща.

Първоначално Орлин и Пламен Владимирови бяха осъдени на доживотен затвор, но след това Софийският апелативен съд оправда бащата и намали наказанието на съпруга на Евгения на 20 години затвор.

Сега Върховният касационен съд трябва да реши дали да потвърди тези присъди, или за пореден път да върне делото за обсъждане от нов съдебен състав.

Преди началото на заседанието майката на Евгения, Капка Чорбанова, атакува вербално оправдания Пламен Владимиров:

"Как не те беше срам, внук ти е родила, бе. Пет години ядеш, пиеш, нали така, къпеш си се, спинкаш си в чисто легло, моето дете изгни."

В момента по делото вървят финалните пледоарии на страните, съобщава БНР.

На 23 септември близки и приятели на жената се събраха на протест пред Съдебната палата в София