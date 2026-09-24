Априлци събра млади музикални таланти и осем утвърдени творци

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Осем утвърдени творци, десетки млади изпълнители и една обща песен дадоха старт на първата Национална менторска академия за млади таланти „Песни под Марагидик". От 19 до 22 септември Априлци се превърна в сцена и творческа среща за млади музиканти от различни краища на България.

В продължение на четири дни градът събра младите изпълнители, техните семейства, вокални педагози и осем утвърдени личности от българската музика и култура, съобщиха организаторите.

Още при създаването на Академията е поставена една основна цел – децата да не изпеят две песни и да си тръгнат просто с оценка. Идеята е всяко от тях да бъде видяно, чуто и насърчено не само като участник в конкурс, а като млад човек със собствен глас, характер и мечта.

Затова зад сценичните изяви стоят часове работа, лични разговори, индивидуални консултации, творчески срещи и много човешка топлина. Менторският екип на първото издание обединява Хайгашод Агасян, Георги Милтиядов, Борислав Мирчев, Марияна Добрева, Вики Алмазиду, Мая Райкова, Нора Караиванова и Стефан Филипов.

Конкурсната програма преминава в два етапа. В първия младите изпълнители представят песен на български език, а във втория – песен по избор. Участват индивидуални изпълнители в различни възрастови групи, както и вокална формация.

Освен сцената, важна част от Академията е и професионалната обратна връзка. Всяко дете получава конкретни насоки и възможност да разбере не само кои са силните му страни, но и каква може да бъде следващата стъпка в неговото развитие.

За организаторите и менторите най-важното е участниците да си тръгнат от Априлци по-уверени и вдъхновени, с усещането, че някой е повярвал в тях.

Един от най-силните символи на първото издание става песен на Нора Караиванова. Текстът е създаден от Борислав Мирчев и Марияна Добрева, а музиката е на Светослав Лобошки.

Песента се превръща в общия глас на Академията – глас, в който всяко дете има своето място. В нея се събират смисълът на четирите дни, любовта към музиката, красотата на Априлци и надеждата, че срещата под Марагидик ще бъде само началото.

Когато децата запяват заедно, различните възрасти, градове и вокални школи остават на заден план. На сцената вече има един хор и едно общо преживяване.

Историите и емоциите от Академията достигат и до националната аудитория. Българската национална телевизия и Българското национално радио застават като медийни партньори на събитието.