Терзиев: София вече е с приет рекорден бюджет, но по-важен е разговорът за 2027 г.

София вече е с приет рекорден бюджет за тази година - над 1,54 млрд. евро. Заради проблемите в държавата се наложи доста късно да приемем общинския бюджет и това е по-скоро 3/4 отчет, отколкото финансовата рамка, която искаме да видим. Затова е много по-важен разговорът за бюджет 2027 на столицата, който предстои - какви основни политики и проекти ще заложим. Това заяви кметът на София Васил Терзиев, след като Столичният общински съвет прие финансовата рамка на града за тази година.

Кметът подчерта, че изпълнението на проектите в капиталовата програма е много напреднало - над 91%.

"Това е ключово - да е ясно къде отиват средствата. Приоритет остават образованието, развитието на градския транспорт, инфраструктура, инвестиции в кварталите и зелената система. Едно от предизвикателствата, които стои пред нас е, че колкото и да е рекорден бюджета, парите са недостатъчни за всичко, което искаме да направим за града. Няма как да се сравняваме с Виена, Копенхаген или Осло, защото техните бюджети са с 10-12 пъти по-високи на глава на населението", подчерта Терзиев.

При отчета за изпълнението на бюджет 2025 зам.-кметът по финанси Георги Клисурски обясни, че изпълнението на разходите е 90%, а на капиталовите - близо 70%. Изпълнението на собствените приходи е над 95% и за първи път общината реализира над 1 млрд. лв.

Димитър Вучев от ГЕРБ обаче контрира, че нереализираните инвестиции са в размер на 225 млн. лв., което е близо 1/3 от капиталовите разходи.

И получи отговор от Бойко Димитров от ПП-ДБ, че става дума за неразплатени средства, а не нереализирани проекти.

За тази година капиталовата програма е в размер на 300 млн. евро. От тях проекти за общо 267 млн. евро вече се изпълняват или са изпълнени.

Според лидера на "Спаси София" Борис Бонев предстоят 3 съществени промени, които ще повлияят на финансовата рамка на столицата за 2027 г. Става дума за промяната на данъчните оценки, спад при сделките с имоти и най-големият инвестиционен заем в историята на града. Затова според него още следващия месец трябва да започнат разговорите за бюджет 2027 - дали ще има големи проекти и какви или финансовата рамка ще продължава да е сбор от множество малки проекти.

"Спаси София" ще настоява в бюджет 2027 да бъдат заложени средства за реализацията на проекта за нова визия на пл. "Св. Неделя", 8 млн. евро за възстанояване на Централна минерална баня и за проектиране на нови лифтове на Витоша.