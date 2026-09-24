Община Русе започва обновяването на още три жилищни блока

Община Русе започва обновяването на още три многофамилни жилищни сгради – блоковете „Изгрев", „Марек" и „Космос". Заместник-кметът Златомира Стефанова в присъствието на представители на фирмите изпълнители и строителния надзор откри днес строителната площадка на бл. „Изгрев" на ул. „Муткурова", като в рамките на деня ще бъдат дадени старт и на дейностите по останалите две сгради. И трите проекта са изцяло финансирани от Българската банка за развитие по Механизма за възстановяване и устойчивост и са насочени към подобряване на енергийните характеристики на жилищните сгради чрез прилагане на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки.

При бл. „Изгрев" ще бъдат топлинно изолирани външните стени, покривът и подовете, а съществуващата външна дограма ще бъде подменена с нова PVC система със стъклопакет. Ще бъде обновена и осветителната инсталация в общите части. Предвидени са и дейности по покрива и отводняването, включително подмяна и възстановяване на увредени елементи, които в момента създават условия за овлажняване на фасадата.

Бл. „Марек" се намира срещу бл. „Изгрев" и при него мерките също са насочени към цялостно повишаване на енергийната ефективност. Предстои топлинно изолиране на външните стени, покрива и подовете, подмяна на външната дограма и обновяване на осветителната инсталация в общите части. Сградата е с разгъната застроена площ от 764 кв. м.

Обновяването на бл. „Космос" на ул. "Княз Дондуков - Корсаков" 43 ще включва полагане на топлоизолация по фасадите и цокъла, нова външна мазилка, топлинно изолиране на покрива и неотопляемия сутерен. Предвижда се и подмяна на съществуващата дървена, метална и алуминиева дограма с PVC профили и двоен стъклопакет, както и дейности по отводнителната инсталация.

И при трите жилищни блока реализираните мерки ще доведат до повишаване на енергийната ефективност и достигане на по-висок енергиен клас

„С обновяването на тези три жилищни сгради ще подобрим както техния облик, така и условията за хората, които живеят в тях – от фасадите и покривите до дограмата и общите части. Особено важно е, че необходимото финансиране е изцяло осигурено и собствениците няма да бъдат финансово натоварени", заяви заместник-кметът Златомира Стефанова.

Строително-монтажните работи по трите сгради трябва да приключат в рамките на 120 дни.