Електронните табла по спирките в Русе няма да работят на 25 септември

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На 25 септември (петък) поради извършване на профилактика ще бъде временно преустановено електрозахранването в сградата на Община Русе на бул. „Скобелев" № 45.

Прекъсването ще засегне работата на системата, чрез която се подава информация към електронните табла на спирките на градския транспорт. Поради тази причина за времето на профилактиката на тях няма да се визуализират данни за разписанията и движението на превозните средства.

Временното прекъсване засяга единствено електронното предоставяне на информация по спирките и не води до промени в утвърдените разписания и маршрутите на линиите на градския транспорт.

Работата на електронните информационни табла ще бъде възстановена след приключване на профилактиката и възстановяването на електрозахранването в сградата на Община Русе.