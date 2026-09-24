ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Военното министерство спира дублирането на длъжнос...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23616729 www.24chasa.bg

Електронните табла по спирките в Русе няма да работят на 25 септември

976
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google

На 25 септември (петък) поради извършване на профилактика ще бъде временно преустановено електрозахранването в сградата на Община Русе на бул. „Скобелев" № 45.

Прекъсването ще засегне работата на системата, чрез която се подава информация към електронните табла на спирките на градския транспорт. Поради тази причина за времето на профилактиката на тях няма да се визуализират данни за разписанията и движението на превозните средства.

Временното прекъсване засяга единствено електронното предоставяне на информация по спирките и не води до промени в утвърдените разписания и маршрутите на линиите на градския транспорт.

Работата на електронните информационни табла ще бъде възстановена след приключване на профилактиката и възстановяването на електрозахранването в сградата на Община Русе.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Бракът на Пъдеви получи подпис, но е прекрасна комедия с дребни жестове