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Четирима полицаи на съд за измама - излъгали шофьор, че е с положителна проба за дрога и му взели 800 лв.

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Пътна полиция

Софийска градска прокуратура внесе в Софийски районен съд обвинителен акт срещу четирима полицейски служители за измама, извършена в съучастие. Един от обвиняемите е предаден на съд и за две престъпления, свързани с огнестрелни оръжия и боеприпаси, събощават от държавнот ообвинение. 

В малките часове на на 2 февруари 2024 г., на кръстовището на ул. „Слатинска" и ул. „Боян Магесник" в гр. София четиримата униформени заблудили шофьор на кола, че тестът му за наркотици е положителен. Казали му, че ако плати няма да го докладват на прокуратурата. 

Човекът повярвал и дал 800 лв. 

Един от обвиняемите полицаи е предаден на съд и за това, че същата нощ не е взел необходимите мерки за сигурност при съхраняването на държани от него огнестрелни оръжия и боеприпаси, както и за притежание на 161 патрона без разрешително. 

Пътна полиция

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