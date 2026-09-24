Четирима полицаи на съд за измама - излъгали шофьор, че е с положителна проба за дрога и му взели 800 лв.

Софийска градска прокуратура внесе в Софийски районен съд обвинителен акт срещу четирима полицейски служители за измама, извършена в съучастие. Един от обвиняемите е предаден на съд и за две престъпления, свързани с огнестрелни оръжия и боеприпаси, събощават от държавнот ообвинение.

В малките часове на на 2 февруари 2024 г., на кръстовището на ул. „Слатинска" и ул. „Боян Магесник" в гр. София четиримата униформени заблудили шофьор на кола, че тестът му за наркотици е положителен. Казали му, че ако плати няма да го докладват на прокуратурата.

Човекът повярвал и дал 800 лв.

Един от обвиняемите полицаи е предаден на съд и за това, че същата нощ не е взел необходимите мерки за сигурност при съхраняването на държани от него огнестрелни оръжия и боеприпаси, както и за притежание на 161 патрона без разрешително.