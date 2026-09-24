Стартира изграждането на пречиствателната станция в Съединение, направиха първата копка (Снимки)

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"Първо ще се премахнат ямите по дворовете и второ - ще заприличаме на европейски град", казват местни жители

С официална първа копка беше дадено началото на строителството на пречиствателната станция за отпадъчни води в Съединение.

Проектът е част от мащабно обновяване на ВиК мрежата в района, а инвестицията е на стойност 65 278 748 евро, като 40 407 727 европейско финансиране. Срокът за реализация е от май 2026 г. до май 2029 г.

Церемонията се проведе в местността „Джапунски кладенец", а на нея присъстваха кмета на община Съединение Георги Руменов, управителят на ВиК Пловдив Юлиан Ковачев и областният управител на Пловдив Георги Янев.

Кметът на община Съединение Георги Руменов определи проекта като един от най-важните за местните жители.

"Това е един от най-значимите проекти както за град Съединение, така и за Община Съединение, защото на първо място има за цел да подобри от екологична гледна точка живота на гражданите", заяви Руменов. По думите му новото съоръжение ще даде възможност за много по-ефективно управление на отпадъчните води в града и общината.

Кметът Георги Руменов допълни, че проектът засяга и населените места в цялата община. По думите му новото съоръжение трябва да осигури по-качествено управление и оползотворяване на отпадъчните води и да подобри средата на живот в дългосрочен план.

Управителят на ВиК - Пловдив Юлиан Ковачев обясни, че инвестицията включва не само пречиствателни станции, но и сериозни дейности по канализационната и водопроводната инфраструктура.

"Това е мечтата на много поколения от нашия град. Първо ще се премахнат ямите по дворовете и второ - ще заприличаме на европейски град. Това ще помогне не само за бита, но и за целия облик на Съединение", коментира Анета Атанасова, председател на местното читалище и дългогодишен жител на града.