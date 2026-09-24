4 полицаи убедили шофьор, че е дал положителен тест за наркотици и му взели 800 лева

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

800 лева взели четирима полицаи от шофьор, след като го убедили, че тестът му за наркотици е положителен. Срещу парите те му обещали, че няма да бъдат предприети предвидените от закона действия. За измамата Софийската градска прокуратура (СГП) внесе обвинителен акт срещу четиримата в Софийския районен съд (СРС).

Случаят е от 2 февруари 2024 г. Малко след полунощ – между 00:55 и 02:00 часа, полицаите спрели водач на лек автомобил в района на кръстовището на ул. „Слатинска" и ул. „Боян Магесник" в София.

Четиримата действали като полицейски органи и в съучастие помежду си. Те въвели шофьора в заблуждение относно резултата от извършената проверка за употреба на наркотични вещества, съобщиха от следствието.

Представили му, че използваното техническо средство е отчело положителен резултат. След това му внушили, че ако им предаде пари, няма да бъдат предприети предвидените в закона действия заради твърдения положителен тест.

Шофьорът повярвал и предал 800 лева.

Четиримата са предадени на съд за измама, извършена в съучастие – престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 3, вр. чл. 209, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК.

Един от обвиняемите обаче ще отговаря пред съда и за още две престъпления, свързани с оръжия и боеприпаси.

На 2 февруари 2024 г. той не е взел необходимите мерки за сигурност при съхраняването на държаните от него огнестрелни оръжия и боеприпаси. За това е обвинен по чл. 338, ал. 1 от НК.

Освен това обвинението срещу него е и за държане без надлежно разрешение на 161 броя боеприпаси – престъпление по чл. 339, ал. 1 от НК.

Предстои Софийският районен съд да насрочи разпоредително заседание по делото.