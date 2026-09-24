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Клисурски: София очаква 25 млн. евро повече след вдигането на данъчните оценки

Даринка Илиева

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Георги Клисурски СНИМКА: Пресцентър на Столична Община

Около 25 млн. евро повече собствени приходи очаква следващата година Столичната община, ако предложението на правителството за вдигане на данъчните оценки на имотите бъде прието. То предвижда през 2027 г. те да се увеличат с 30%, а в следващите 2 г. - с по 35%.

"За софиянци това означава, че догодина ще плащат малко по-висок данък сгради и по-висок данък при сделки с недвижими имоти. Допълнителните приходи ще се инвестират в проекти, от които града има най-голяма нужда - като строителство на детски градини, училища, развитие на зелена система и др.", обясни Георги Клисурски.

Той добави, че през юли и август се отчита спад на приходите от сделките с имоти.

Георги Клисурски СНИМКА: Пресцентър на Столична Община

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