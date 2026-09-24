На 27 септември се променя движението на МПС и линии от градския транспорт заради „Пробега на свободния дух Гюргево – Русе"

Във връзка с провеждането на деветото издание на Международния шосеен „Пробег на свободния дух Гюргево – Русе" на 27 септември ще бъде въведена временна организация на движението по бул. „Тутракан" и ул. „Доростол", както и по маршрутите на няколко линии на градския транспорт, съобщиха от община Русе.

От 11 до 13 ч. бул. „Тутракан" и ул. „Доростол" ще бъдат затворени за движение на моторни превозни средства в участъците, включени в трасето на състезанието от Дунав мост към централната градска част, включително кръговото кръстовище до УМБАЛ „Канев". Ограничението се въвежда за безопасното преминаване на участниците в международната надпревара.

В същия часови интервал – от 11 до 13 ч., линии № 11, 27А и 29 на градския транспорт временно ще преустановят движението си. Линии № 16, 18, 20 и 30 ще се движат по бул. „Липник" в участъка от „Олимп" до кръговото кръстовище, след което ще продължават по обичайните си маршрути.

От 11 до 13 ч. ще бъде преустановено и движението по Дунав мост.

Деветото издание на „Пробег на свободния дух Русе – Гюргево" започва в 11 ч. от централния площад в Гюргево. Над 400 участници от повече от 12 държави ще преминат по 15-километровото трасе през Дунав мост до финала на пл. „Свобода" в Русе.

Община Русе призовава водачите да се съобразяват с временните ограничения и да използват алтернативни маршрути в посочените часови интервали.