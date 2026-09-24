Дарения спасиха 168-годишния храм „Св. Георги“ в Смолян

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След призив за помощ една от най-старите църкви в Родопите вече има нов покрив. С дарения от родопчани и хора от цялата страна бе ремонтиран покривът на 168-годишния храм „Свети Великомъченик Георги Победоносец" в Смолян.

Старите каменни тикли пропускаха вода при всеки силен дъжд, а влагата застрашаваше ценните стенописи в храма, дело на известния зограф Алекси Зограф. Ремонтът през годините е бил затруднен и от липсата на майстори тиклари – занаятчиите, които владеят традиционната техника, вече се броят на пръсти и са на пределна възраст. Сериозна пукнатина в тавана допълнително е увреждала живописта.

„Благодарение на даренията на народа и на всички, които са причастни към църквата и енорията, събрахме средства, за да започнем този основен ремонт", разказва отец Георги, който служи в храма повече от 30 години.

Ремонтът е основен – изградена е нова железобетонна конструкция, положена е изолация и е възстановен каменният покрив. Целта е сградата да бъде надеждно защитена от влагата, като същевременно се запази автентичният ѝ облик.

Работата е извършена от местната строителна фирма „Дюлгер". При последните проливни дъждове новата конструкция е издържала успешно и течове в храма вече няма. Предстои укрепване на каменния корниз и завършване на фасадата.

Храмът е построен през 1858 г. и е сред ценните духовни и исторически паметници на Смолян. В него се съхраняват икони на Алекси Зограф, мощи на Свети Георги, Света Петка, Свети Пантелеймон и Свети Харалампи, както и оригиналните позлатени царски двери от XIX век.

В двора на църквата през 1871 г. е открито и първото училище в Смолян.

Предстои следващият етап – реставрацията на стенописите и довършването на фасадата. За тях са необходими допълнителни средства.

„Храмът е стожер на вярата и българщината. Вярвам, че с Божията помощ и подкрепата на хората ще го съхраним за поколенията", казва отец Георги.

След близо два века каменният покрив отново ще пази не само храма, но и неговата история за бъдещите поколения.