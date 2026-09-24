Дупката в столичния градски транспорт - близо 46 млн. евро

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Терзиев иска 10-годишна прогноза за сектора - заплати, цени на превозни документи и разширение на зоните за паркиране

Близо 46 млн. евро финансова дупка за тази година предвижда приетата от Столичния общински съвет днес икономическа рамка за градския транспорт.

Причината за недостига са взетите през миналата година решения за увеличаване на заплатите на всички заети в сектора, недостатъчното финансиране от държавата и липсата на ангажимент тя да поеме охраната на метрото, обясни кметът Васил Терзиев.

Той подчерта, че става дума за системен проблем и затова е нужна 10-годишна прогноза за сектора.

Той настоя пред общинските съветници за честен разговор, който включва не само заплати и инвестиции в развитието на градския транспорт, но и обсъждане на цената на билетчето за пътуване и превозните документи, развитие на зоните за паркиране и за какво се използват приходите от тях.