ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Санкционирана от Запада руска сенаторка е наблюдат...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23616957 www.24chasa.bg

Дупката в столичния градски транспорт - близо 46 млн. евро

744
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Васил Терзиев СНИМКА: СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Терзиев иска 10-годишна прогноза за сектора - заплати, цени на превозни документи и разширение на зоните за паркиране

Близо 46 млн. евро финансова дупка за тази година предвижда приетата от Столичния общински съвет днес икономическа рамка за градския транспорт.

Причината за недостига са взетите през миналата година решения за увеличаване на заплатите на всички заети в сектора, недостатъчното финансиране от държавата и липсата на ангажимент тя да поеме охраната на метрото, обясни кметът Васил Терзиев.

Той подчерта, че става дума за системен проблем и затова е нужна 10-годишна прогноза за сектора.

Той настоя пред общинските съветници за честен разговор, който включва не само заплати и инвестиции в развитието на градския транспорт, но и обсъждане на цената на билетчето за пътуване и превозните документи, развитие на зоните за паркиране и за какво се използват приходите от тях. 

Васил Терзиев СНИМКА: СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Бракът на Пъдеви получи подпис, но е прекрасна комедия с дребни жестове