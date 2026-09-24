"Сиела Норма" ще ремонтира машините за президентските избори за 9,3 млн. евро

Приключила е обществената поръчката за обезпечаване на машинното гласуване за изборите за президент на 25 октомври. Централната избирателна комисия ще сключи договор с единствената участвала фирма - "Сиела Норма".

Това заяви на брифинг говорителят на ЦИК Стоянка Балова - Цветкова.

Фирмата и досега отговаряше за машините за изборите, а сега ще трябва да направи диагностика и ремонт на всички 12 800 машини, които ще се използват на 25 октомври. За ремонта ЦИК ще даде 9,393 млн. евро. Освен това са предвидени други 1,2 млн. евро за транспортиране и обезпечаване на машините в деня на вота, обясни Цветкова.

Освен това 3000 души технически персонал на фирмата ще бъдат разпределени по секциите, за да помагат, в случай, че има проблем с някое от устройствата. Ще има и специализиран център за поддръжка, който ще помага при възникнали проблеми. Предвидено е обучение на членовете на районните и секционните комисии за използването на машините, каза още говорителят на ЦИК.

До 29 септември е срокът за подаване на заявления за гласуване извън страната, напомни тя. И уточни, че до 3 октомври избирателната комисия ще определи местата за гласуване в чужбина. Вчера от Външното ни министерство изразиха притеснение, че може да се създаде забавяне в деня на вота, след като депутатите премахнаха от Изборния кодекс ограничението от до 30 секции в страните извън ЕС.

27 са кандидат-президентските двойки, които ще участват в изборната надпревара, като вчера бе изтеглен и жребият с номерата, с които те ще бъдат вписани в бюлетината. Първоначално документи бяха подали 28 двойки, но 1 от тях не бе допусната от ЦИК. На предходните президентски избори през 2021 г. са участвали 23 двойки.