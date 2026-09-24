"Хвърчащ лист" за минималната заплата ядоса опозицията

Новата формула за минималната заплата се гледа извънредно на второ четене в социалната комисия. Текстът е разписан в промени в Кодекса на труда. В началото на заседанието зам.-социалната министърка Надя Клисурска представи и проект на подзаконов нормативен акт. В него били разписани всички неясноти около новите правила, които вчера били разписани на работна група. Но това предизвика още повече въпроси.

Дотук е ясно, че сумата ще е между 620,20 и 672,80 евро. Толкова давали новите четири критерия - покупателна способност спрямо издръжката на живот; общото равнище на работните заплати и тяхното разпределение; темпът на растеж и производителността на труда. Всяка година правителството ще има ангажимент до 15 август да предложи размер на минималната работна заплата, но след консултации и реални преговори между социалните партньори. На всеки 3 г. ще се прави оценка на адекватността на минималната заплата, като тя трябва да достигне едновременно 60% от медианната работна заплата и до нивото на издръжката на живот. До 15 октомври пък ще е ясен новият размер.

Коя потребителска кошница ще мерите, попита лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев. Малката потребителска кошница, която мери НСИ, отвърна му Клисурска. Василев продължи с въпросите и попита защо в единия случай се ползва средногодишно изменение, а в другия - годишно изменение. А Клисурска пък отвърна, че това е съгласувано с работодателите и синдикатите, а държавата не е "гледала в тавана при писането на текстовете, а се е съобразила с мнението на експертите".

Какво общо имат заплатите на хората за 2027-а, като се гледат 10 г. назад? Това е очевидно ощетяване на хората, каза Георги Георгиев от "Възраждане".

Престанете да се оправдавате с думите, че така са се разбрали синдикатите и работодателите, каза Галя Василева от ГЕРБ. Съпартийката ѝ Илияна Жекова пък обясни, че днес се представя "един хвърчащ лист", който е трябвало да се разпише още в Кодекса на труда. Съгласна съм с колегата Георгиев, който говори за ощетяване. Първото нещо е различното измерване на показателите. Второто е, че след три години ще мерите адекватност, но дори вие не знаете как, каза още тя.

Левент Апти от ДПС пък попита как оценката за адекватност ще участва във формулата за минималната заплата.

Надя Клисурска пък обясни, че вчера са имали възможност да си поговорят в работната група как се прави нормативен акт. Средногодишното изменение при инфлацията пък било, за да не се получи нула през декември. Прехвърли се и към европейската директива. И започна да чете някакви думи на синдикален лидер (вероятно Пламен Димитров, защото преди това го спомена няколко пъти, б.а.), но от четенето ѝ не се разбра абсолютно нищо.

Още по-голяма критика предизвикаха думите ѝ, че ще се вземат данни от инфлацията от 2025 г. Това са бъдещи текстове за подзаконов нормативен акт. Текстът, който ни е представен днес, касае бъдеща подзаконова нормативна уредба. Тепърва ще видим какви ще бъдат те и нека се съсредоточим върху законовите текстове, опита се да върне дебата депутатката Мария Тодорова от "Прогресивна България".

В момента 500 хил. граждани гледат и слушат, за да разберат какви доходи ще имат догодина. Това е важен дебат, макар и неудобен за управляващите, каза председателят на социалната комисия Венко Сабрутев. И бе категоричен, че дебатът се води дълго, защото 5 минути преди старта ѝ са дали един хвърчащ лист, с който депутатите сега се запознават и затова задават въпроси.

Ние разглеждаме много важен механизъм, а имаме толкова много въпроси - като правителството ще може ли съвсем само да взема решения за минималната заплата, попита Анна Бодакова от ДБ. Ако не бъде договорен, разбира се Министерския съвет ще определи размера на минималната работна заплата, каза още зам.-министърката. В такъв случай какво ще спре правителството да променя тази наредба както прецени?, попита Бодакова.

Стою Стоев от "Продължаваме промяната" пък напомни, че Министерството на социалната политика не е съдия в "Съдебен" спор между синдикати и работодатели, а страна в тристранния диалог наравно с работодатели и синдикати.

От ПП имаха предложение за 2027 г. минималната заплата да се смята по старата формула - 50% от средната заплата. Тя дава около 692 евро. От ГЕРБ и ДПС пък бяха внесли предложение адекватността да се мери на всеки 2 г., а не на всеки 3 г.