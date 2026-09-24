ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Санкционирана от Запада руска сенаторка е наблюдат...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23617093 www.24chasa.bg

Съдът назначи експертизи по две от делата за премахване на сгради в Баба Алино

Надежда Алексиева

[email protected]

1272
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google

Административният съд във Варна продължава разглеждането на делата за премахването на многофамилни жилищни сгради в незаконния град в Баба Алино.

Става дума за производства, образувани по жалби на „Форест клуб Варна" ООД и „Венедикт 02" ЕООД срещу заповеди на кмета на Община Варна за премахване на жилищни там. Общо делата са за 12 сгради, в които има над 40 апартамента.

В рамките на последните открити заседания съдът е предприел допълнителни действия за изясняване на обстоятелствата около строителството.

По две от делата са изискани документи от район „Приморски" и Районната прокуратура във Варна. Те трябва да дадат информация за строителните книжа, извършените строителни дейности и периода, в който е извършено строителството.

Съдът е назначил и съдебно-технически експертизи. Те трябва да подпомогнат изясняването на техническите обстоятелства по спорните строежи.

Заради необходимостта от събиране и проверка на допълнителните доказателства разглеждането на двете дела е отложено за ноември.

Третото дело, разгледано в открито заседание, също е отложено и ще бъде продължено през октомври.

Производствата са част от по-голям съдебен спор около строителството, по-рано Административният съд във Варна отмени предварителното изпълнение на заповедите за премахване на сградите, което означава, че те не могат да бъдат принудително премахнати преди окончателното решаване на спора.

Определенията са обжалвани от кмета на Варна пред Върховния административен съд.

Съдебните производства по същество продължават, като предстои съдът да прецени събраните доказателства и експертните заключения, преди да се произнесе по законосъобразността на заповедите за премахване.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Бракът на Пъдеви получи подпис, но е прекрасна комедия с дребни жестове