Съдът назначи експертизи по две от делата за премахване на сгради в Баба Алино

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Административният съд във Варна продължава разглеждането на делата за премахването на многофамилни жилищни сгради в незаконния град в Баба Алино.

Става дума за производства, образувани по жалби на „Форест клуб Варна" ООД и „Венедикт 02" ЕООД срещу заповеди на кмета на Община Варна за премахване на жилищни там. Общо делата са за 12 сгради, в които има над 40 апартамента.

В рамките на последните открити заседания съдът е предприел допълнителни действия за изясняване на обстоятелствата около строителството.

По две от делата са изискани документи от район „Приморски" и Районната прокуратура във Варна. Те трябва да дадат информация за строителните книжа, извършените строителни дейности и периода, в който е извършено строителството.

Съдът е назначил и съдебно-технически експертизи. Те трябва да подпомогнат изясняването на техническите обстоятелства по спорните строежи.

Заради необходимостта от събиране и проверка на допълнителните доказателства разглеждането на двете дела е отложено за ноември.

Третото дело, разгледано в открито заседание, също е отложено и ще бъде продължено през октомври.

Производствата са част от по-голям съдебен спор около строителството, по-рано Административният съд във Варна отмени предварителното изпълнение на заповедите за премахване на сградите, което означава, че те не могат да бъдат принудително премахнати преди окончателното решаване на спора.

Определенията са обжалвани от кмета на Варна пред Върховния административен съд.

Съдебните производства по същество продължават, като предстои съдът да прецени събраните доказателства и експертните заключения, преди да се произнесе по законосъобразността на заповедите за премахване.