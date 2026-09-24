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Общинските съветници не избраха столичен омбудсман

Даринка Илиева

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Заседание на СОС Снимка: Йордан Симеонов

За поста ще бъде обявена нова процедура

Столичният общински съвет не можа да избере нов обществен посредник. Дори след балотаж нито един кандидат не успя да събере необходимия брой гласове - 41 по време на тайния вот. Така това означава, че за поста ще бъде обявена нова процедура.

Общинските съветници избираха между четирима кандидати за поста, които са преминали предварителен подбор.

Сочен за фаворит за поста бе Любомир Богданов, който доскоро отговаряше за програмата за гражданските бюджети на общината, експерт от екипа на националния омбудсман Ева Жечева, юристката, която работи в СОС Десислава Милева и журналистът Владимир Христовски. До балотаж стигнаха Богданов и Милева, но нито един от тях не успя да събере нужния брой гласове.  

Заседание на СОС Снимка: Йордан Симеонов

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