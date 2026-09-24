Военното министерство спира дублирането на длъжности за военни и цивилни

Министерството на отбраната подготвя промени в организацията на длъжностите, с които ще се ограничи възможността в едно и също структурно звено да има сходни по наименование длъжности за военнослужещи и цивилни служители.

Промените са заложени в проект за изменение на наредбата за длъжностите. Целта е да се избегне дублирането на длъжности и функции между военнослужещи и цивилни служители, както и едни и същи дейности да се изпълняват от служители от двете категории, посочват от ведомството.

Според мотивите към проекта с новата организация ще се осигури по-ясно и ефективно структуриране на длъжностите в организационните звена и длъжностните разписания.

Предвижда се и по-ясно разграничаване на функционалните задължения между отделните длъжности и определяне на отговорностите.

Министърът на отбраната ще утвърждава и длъжностните характеристики на военнослужещите в административните звена на министерството на отбраната, които са му пряко подчинени.

В администрацията на ведомството се предвижда и преминаване от длъжностно към йерархическо ниво. Така длъжностите, които попадат в едно и също йерархическо ниво, ще бъдат с еднакви или сходни параметри по отношение на възнаграждението и социалните придобивки, независимо от конкретното наименование на длъжността.