Няма ново свличане край строежа във Варна, укрепват подпорната стена

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Към момента няма ново движение на земните пластове в района на свлачището в местност Вилите в кв. „Аспарухово". От понеделник насам не е регистрирано ново свличане на земни маси, съобщи кметът на района Ивайло Маринов.

На място вече са извършени дейности по укрепване на подпорната стена, а строежът е спрян със заповед на началника на РДНСК – Варна от понеделник.

В момента е разрешено единствено изливането на допълнително количество бетон, който да свърже основите на подпорната стена с основите на строежа. Целта е теренът да бъде укрепен допълнително и да се предотврати ново свличане.

Именно това е причината за движението на бетоновози в района на строежа, обясни Маринов.

От мястото на активното свлачище е взета проба. След лабораторните изследвания се очаква да стане ясна причината за свличането.

Следващата стъпка е да започне ремонтът на разрушения път.

Към този момент няма пряка опасност за имотите в непосредствена близост до разрушения пътен участък, посочи районният кмет. Превантивно обаче е спряно водоподаването и електрозахранването към тях, както и уличното осветление.

Маринов съобщи, че е разговарял със зам.-кмета на Варна Владимир Димитров. Обсъжда се възможност уличното осветление в останалата част на местността да бъде захранено по алтернативно трасе.

Ситуацията продължава да се наблюдава от екипи на Община Варна и районната администрация. Отговорните институции са предприели необходимите действия за овладяване на проблема.

От районната администрация уверяват, че обстановката ще продължи да се следи и при промяна ще бъде предоставена допълнителна информация.