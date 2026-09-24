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Затворник, пуснат в домашен отпуск буйства в такси и потроши предното стъкло

Дияна Райнова

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такси Снимка: Pixabay

Затворник, пуснат в домашен отпуск, буйства в такси и потроши предното стъкло на автомобила в Добрич, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Случаят е от 20 септември. Около 4,20 ч. на тел. 112 постъпил сигнал от шофьор на такси. Той разказал, че е качил клиент от Добрич – видимо пиян мъж, когото откарал до село Рогозина.

Шофьорът изчакал мъжа в селото, тъй като клиентът имал намерение да се върне обратно в града. По време на пътуването обаче той започнал да буйства.

Мъжът ритнал с крак предното панорамно стъкло на таксито и го счупил.

Полицията установила самоличността му – той е от село Добротич, община Вълчи дол. Оказало се, че мъжът е бил освободен от затвора във Варна в домашен отпуск три дни по-рано.

По случая е образувано досъдебно производство.

такси Снимка: Pixabay

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