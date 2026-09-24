Граничари хванаха мъж, отглеждал марихуана (Снимки)

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Мъж, огглеждал марихуана, бе задържан при ацкия на граничари от Трън.

В момента на ареста си 50-годишият мъж поливал канабис в местността Криво падине, село Банкя. Растенията – 40 на брой, реагирали положително на марихуана при извършения наркотест. За отглеждането им е довеждана вода от поток в дерето с маркучи и помпи.

В къща в района, собственост на задържания, граничните полицаи открили около 200 грама марихуана, а в апартамент в София са установени 5,2 гр марихуана, мелница и електронна везна.

Образувано е досъдебно производство, мъжът е задържан в ГПУ-Трън. С постановление на Софийска районна прокуратура мъжът е привлечен в качеството на обвиняем и е задържан за срок до 72 часа.

Част от откритата марихуана СНИМКИ: ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ

Част от откритата марихуана СНИМКИ: ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ