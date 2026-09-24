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Пияна шофьорка се заби в двор на къща в село Безмер, съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич.

На 22 септември на тел. 112 е получен сигнал за настъпило пътнотранспортно произшествие в село Безмер. На място от служители на Районното управление на МВР в Тервел в двор на къща е установен самокатастрофирал лек автомобил „Фолксваген голф" с водач 33-годишна жена.

При извършена проверка за алкохол, уредът отчита наличие 1.88 промила алкохол в кръвта. Лицето е задържано, образувано е бързо полицейско производство.