Двама ученици откраднаха кола

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Двама ученици задигнаха електрическа кола, която се отдава под наем. Случаят е от вчера в София.

Непълнолетните момчета счупили стъклото на колата и взели ключовете. Те били в жабката, каквато е практиката при електрическите коли, които се отдават под наем. Криминалисти от Шесто РУ бързо открили колата, а след това и младежите.

Материалите по образуваното досъдебно производство са докладвани в Софийската районна прокуратура. Единият младеж е обвинен за кражбата на колата.

Това е пореден арест на непълнолетни в София. Повечето са за продажба на наркотици, но има и за побои и грабежи.